На Одещині зіткнулись електровоз та вантажний автомобіль

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Наслідки аварії

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

Водій вантажного автомобіля з причепом спричинив ДТП на регульованому залізничному переїзді на Одещині. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перегоні Плетений Ташлик – Новоукраїнка в ніч на 12 лютого. Відомо, що водій виїхав на переїзд при справно діючій переїзній світловій та звуковій сигналізації, внаслідок чого вантажним поїздом, який рухався зі швидкістю 42 км/год, було збито причеп-трал вантажівки із буровою установкою вагою 25 тон.

Зіткнення електровозу з причепом призвело до порушення габариту на коліях та перепалу контактного проводу.

«Електровоз зазнав значних пошкоджень. На місці події працює комісія регіональної філії. Через декілька годин рух рух поїздів було відновлено, травмованих немає», - зазначають залізничники.