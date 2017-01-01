  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Одеській митниці перевиконали план надходжень – губернатор

    • Сьогодні, 18:50
    • Розсилка
    Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов
    Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов

    Степанов хоче створити раду підприємців Одеської області, в яку також будуть входити представники правоохоронних та контролюючих органів

    Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому»розповів, що має наразі конструктивну співпрацю з обласною митницею.

    «По митних платежах є суттєве перевиконання плану у січні-лютому-березні. Тобто показники митниці наразі суттєво відрізняються від того, що було минулого року», - підкреслив очільник Одещини.

    Читайте також

    «З іншого боку, ми розуміємо, що там існують певні системні проблеми з точки зору відносин митниці і суб’єктів підприємницької діяльності. Я спілкуюся з підприємцями, наприклад, з Європейською бізнес-асоціацією, і прошу надати конкретні запитання, які ми будемо ставити до митниці», - повідомив глава Одеської ОДА.

    Степанов зазначив, що має плани найближчим часом створити раду підприємців Одеської області, в яку також будуть входити представники правоохоронних та контролюючих органів.

    «І на цій раді в тому числі ми будемо розглядати питання митниці – хто і яким чином здійснює розмитнення і як зменшувати цей час, щоб все було максимально зручно. Що взагалі треба робити з митницею, щоб бізнесмени хотіли працювати на одеській митниці. Сигнали я хочу отримувати безпосередньо від людей, які займаються цим бізнесом», - пояснив Степанов.

    Читайте також
    митниця Одещина Максим Степанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ