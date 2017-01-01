На Одеській митниці перевиконали план надходжень – губернатор

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Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов

Степанов хоче створити раду підприємців Одеської області, в яку також будуть входити представники правоохоронних та контролюючих органів

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що має наразі конструктивну співпрацю з обласною митницею.

«По митних платежах є суттєве перевиконання плану у січні-лютому-березні. Тобто показники митниці наразі суттєво відрізняються від того, що було минулого року», - підкреслив очільник Одещини.

«З іншого боку, ми розуміємо, що там існують певні системні проблеми з точки зору відносин митниці і суб’єктів підприємницької діяльності. Я спілкуюся з підприємцями, наприклад, з Європейською бізнес-асоціацією, і прошу надати конкретні запитання, які ми будемо ставити до митниці», - повідомив глава Одеської ОДА.

Степанов зазначив, що має плани найближчим часом створити раду підприємців Одеської області, в яку також будуть входити представники правоохоронних та контролюючих органів.

«І на цій раді в тому числі ми будемо розглядати питання митниці – хто і яким чином здійснює розмитнення і як зменшувати цей час, щоб все було максимально зручно. Що взагалі треба робити з митницею, щоб бізнесмени хотіли працювати на одеській митниці. Сигнали я хочу отримувати безпосередньо від людей, які займаються цим бізнесом», - пояснив Степанов.