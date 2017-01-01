На Одеському авіаційному заводі СБУ та прокуратура проводять обшуки

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Прокуратура розслідує кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрата, заволодіння майном

Правоохоронці проводять обшуки на державному підприємстві «Одеський авіаційний завод».

У прес-службі прокуратури Одеської області повідомляють, що наразі перевіряється версія про розтрату майна і коштів.

«Слідчі прокуратури Одеської області розслідують кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрата, заволодіння майном», – повідомили в прес-службі.

У зв'язку з цим, на підставі постанови суду слідчі прокуратури спільно з працівниками управління СБУ в області проводять обшуки.