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    На Одеському авіаційному заводі СБУ та прокуратура проводять обшуки

    • Сьогодні, 22:14
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    Прокуратура розслідує кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрата, заволодіння майном

    Правоохоронці проводять обшуки на державному підприємстві «Одеський авіаційний завод».

    У прес-службі прокуратури Одеської області повідомляють, що наразі перевіряється версія про розтрату майна і коштів.

    «Слідчі прокуратури Одеської області розслідують кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрата, заволодіння майном», – повідомили в прес-службі.

    У зв'язку з цим, на підставі постанови суду слідчі прокуратури спільно з працівниками управління СБУ в області проводять обшуки.

    прокуратура СБУ завод
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