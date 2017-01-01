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    На околиці Києва почалася велика пожежа

    • Вчора, 23:45
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    За повідомленням ДСНС, горить очерет на болотах у районі масиву Позняки

    На лівому березі Києва у середу ввечері, 29 березня, сталася масштабна пожежа.

    Як повідомила Громадському речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві, пожежа сталася у полі.

    «На підприємствах пожеж немає. Це горять камиші. Наразі на території області багато пожеж сухостою, палять сміття», — сказала вона.

    В ДСНС спростували інформацію про катастрофу вертольота, про що раніше повідомили ряд ЗМІ.

    Водночас у соцмережах з’явилися повідомлення та фото і відео пожежі, яку видно з вікон мешканцям Києва.

    пожежа ДСНС сміття
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