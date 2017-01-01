На околиці Києва почалася велика пожежа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За повідомленням ДСНС, горить очерет на болотах у районі масиву Позняки

На лівому березі Києва у середу ввечері, 29 березня, сталася масштабна пожежа.

Як повідомила Громадському речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві, пожежа сталася у полі.

«На підприємствах пожеж немає. Це горять камиші. Наразі на території області багато пожеж сухостою, палять сміття», — сказала вона.

В ДСНС спростували інформацію про катастрофу вертольота, про що раніше повідомили ряд ЗМІ.

Водночас у соцмережах з’явилися повідомлення та фото і відео пожежі, яку видно з вікон мешканцям Києва.