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Цивільне населення регіону має можливість виїзду на лікування на територію РФ виключно за власний кошт

Лікарні на окупованих територіях Донбасу почали масово закриватися через те, що лікарі отримують низькі зарплати.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

«Внаслідок недостатнього фінансування та низького рівня заробітної плати медичного персоналу відзначається істотне зменшення кількості працюючих лікарень і медичних пунктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», – наголосили у відомстві.

Через такі проблеми зі шпиталями, російські військові 9-го окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ проходять лікування та реабілітацію після поранень і каліцтв у медичних закладах Ростовської області.

«Цивільне населення регіону має можливість виїзду на лікування на територію РФ виключно за власний кошт. Військовослужбовці 9-го окремого штурмового полку морської піхоти з-поміж громадян РФ проявляють зневагу до військовослужбовців зі складу місцевих мешканців», – пояснили у Міноборони.