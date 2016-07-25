На окупований Донбас намагались провезти нелегального м’яса на 172 тис. гривень

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Водій вантажівки рухався в об'їзд блокпостів, що й привернуло увагу правоохоронців

Поліцейські Торецька блокували перевезення на окуповану територію нелегального м’яса на суму 172 тисячі гривень. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Донецькій області.

30 січня поліцейські під час патрулювання затримали автомобіль «ГАЗ», водій якого рухався в об'їзд блокпостів. При огляді автомобіля поліцейські виявили заморожене м'ясо на загальну суму 172 тисячі гривень.

Водій автівки 1989 року народження пояснив, що товар він везе до магазину у село Верхньоторецьке, та надав підтверджуючі документи. Прибувши на місце розвантаження товару та оглянувши приміщення, поліцейські встановили, що всередині знаходилося лише кілька холодильних камер, які могли вмістити 10% від загальної кількості продукції.

Усі автошляхи, де поліцейські фіксують спроби уникнути системи стопконтролю, взято під додатковий нагляд мобільних нарядів правоохоронців.



Факт зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, триває перевірка.