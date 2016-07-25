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    На окупований Донбас намагались провезти нелегального м’яса на 172 тис. гривень

    • Сьогодні, 11:06
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    Водій вантажівки рухався в об'їзд блокпостів, що й привернуло увагу правоохоронців

    Поліцейські Торецька блокували перевезення на окуповану територію нелегального м’яса на суму 172 тисячі гривень. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Донецькій області.

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    30 січня поліцейські під час патрулювання затримали автомобіль «ГАЗ», водій якого рухався в об'їзд блокпостів. При огляді автомобіля поліцейські виявили заморожене м'ясо на загальну суму 172 тисячі гривень.

    Водій автівки 1989 року народження пояснив, що товар він везе до магазину у село Верхньоторецьке, та надав підтверджуючі документи. Прибувши на місце розвантаження товару та оглянувши приміщення, поліцейські встановили, що всередині знаходилося лише кілька холодильних камер, які могли вмістити 10% від загальної кількості продукції.

    Усі автошляхи, де поліцейські фіксують спроби уникнути системи стопконтролю, взято під додатковий нагляд мобільних нарядів правоохоронців.

    Факт зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, триває перевірка.

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    На окупований Донбас намагались провезти нелегального м’яса на 172 тис. гривень
    На окупований Донбас намагались провезти нелегального м’яса на 172 тис. гривень
    На окупований Донбас намагались провезти нелегального м’яса на 172 тис. гривень

     

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