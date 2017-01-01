На окупованій Луганщині підірвався автомобіль місії ОБСЕ, є загиблі

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Автомобіль СММ ОБСЄ

Автомобіль підірвався під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб

У неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомляє Українська сторона СЦКК, автомобіль підірвався близько 10:17 під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, імовірно на міні.

За попередніми даними, серед групи СММ ОБСЄ є загиблі та поранені.

«Українська сторона висловлює співчуття рідним та близьким потерпілих, а також заявляє, що у зазначений час за даними чергових змін режим припинення вогню дотримувався як з української сторони, так із боку НЗФ ОРЛО», - йдеться в заяві.

Джерело: Українська правда