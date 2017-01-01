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    На окупованій Луганщині підірвався автомобіль місії ОБСЕ, є загиблі

    • Сьогодні, 13:32
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    Автомобіль СММ ОБСЄ
    Автомобіль СММ ОБСЄ

    Автомобіль підірвався під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб

    У неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомляє Українська сторона СЦКК, автомобіль підірвався близько 10:17 під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, імовірно на міні.

    За попередніми даними, серед групи СММ ОБСЄ є загиблі та поранені.

    «Українська сторона висловлює співчуття рідним та близьким потерпілих, а також заявляє, що у зазначений час за даними чергових змін режим припинення вогню дотримувався як з української сторони, так із боку НЗФ ОРЛО», - йдеться в заяві.

    Джерело: Українська правда

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