На Олега Скрипку подали заяву в прокуратуру

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Фото: Обозреватель Олег Скрипка

Йдеться про розпалювання національної ворожнечі

На українського музиканта, лідера гурту

Воплі Відоплясова» Олега Скрипку подали заяву в прокуратуру за розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Про це повідомляє директор Інституту правової політики та соціального захисту Олена Бережна на своїй сторінці в Facebook.

«Наш Інститут правової політики та соціального захисту подає в прокуратуру заяву про скоєний злочин громадянином Скрипка - розпалювання національної ворожнечі і ненависті! Якщо не порушать кримінальну справу, то будемо оскаржувати відмову в суді», - написала вона.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка пояснив, що його слова про «гетто», суспільство сприйняло не вірно.

