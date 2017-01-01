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    На Олега Скрипку подали заяву в прокуратуру

    • Сьогодні, 13:38
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    Олег Скрипка
    Фото: Обозреватель
    Олег Скрипка

    Йдеться про розпалювання національної ворожнечі

    На українського музиканта, лідера гурту«Воплі Відоплясова» Олега Скрипку подали заяву в прокуратуру за розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Про це повідомляє директор Інституту правової політики та соціального захисту Олена Бережна на своїй сторінці в Facebook.

    «Наш Інститут правової політики та соціального захисту подає в прокуратуру заяву про скоєний злочин громадянином Скрипка - розпалювання національної ворожнечі і ненависті! Якщо не порушать кримінальну справу, то будемо оскаржувати відмову в суді», - написала вона.

    Нагадаємо, раніше Олег Скрипка пояснив, що його слова про «гетто», суспільство сприйняло не вірно.

    суд культура
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