На пасажирів «Укрзалізниці» в новорічну ніч чекає сюрприз
- 26 Грудня, 13:43
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Залізничники подбали про гарний настрій пасажирів 31 грудня
Для тих, хто подорожуватиме поїздом у новорічну ніч, українські залізничники підготували сюрприз. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
«Святкової ночі провідники ПАТ «Укрзалізниця» перетворяться на Дідів Морозів і Снігуроньок. Крім того, пасажири, які вирушають у подорож 31 грудня, отримають солодкі подарунки», – йдеться у повідомленні.
«Залізничники подбали про гарний настрій пасажирів і святкову атмосферу на вокзалах: фасади будинків, зали очікування, сервіс-центри та зали підвищеної комфортності вже прикрашені гірляндами та ілюмінацією. На вокзалах і площах височіють гарно вбрані новорічні ялинки», – інформує прес-служба «Укрзалізниці».
У період свят «Укрзалізниця» вітатиме пасажирів по гучномовному зв’язку на вокзалах, а в залах очікування транслюватимуться новорічні програми.