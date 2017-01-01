На підприємстві в Харківській області загорівся мазут

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Виникло загорання мазуту у ємності 20 м3 з подальшим розтіканням на площу близько 60 м2

29 січня о 23:46 у м. Золочів Харківської області на території ТОВ «Екосинтез» (займається переробкою мазуту) виникло загорання мазуту у ємності 20 м3 з подальшим розтіканням на площу близько 60 м2 . Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

О 06:10 30 січня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Не допущено розповсюдження вогню на сусідні ємності (2 по 10 тонн та 5 по 1 тонні). Причина пожежі встановлюється.

На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.