На південному сході Тайваню стався землетрус

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Фото: Taiwan News Землетрус відбувся на глибині 96 кілометрів.

Інформації про постраждалих поки немає

Землетрус магнітудою 6 за шкалою Ріхтера стався в неділю вранці, 30 квітня, біля берегів на південному сході Тайваню. Про це повідомляє Taiwan News.

Згідно з даними Центрального бюро погоди (CWB), землетрус відбувся на глибині 96 кілометрів. На різних частинах острова, зазначає видання, відчувалися струшування від легкого до помірного. Так, на острові Орхідеї було відчутно землетрус інтенсивністю 4 бали.

Рівень інтенсивності 3 був зареєстрований у Центральному Тайнані і сусідній Піндун, за даними CWB.

Інформації про постраждалих поки немає.