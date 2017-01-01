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    На півдні Філіппін ісламісти взяли в заручники священника та прихожан

    • Вчора, 22:57
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    Дутерте попередив, що може оголосити військовий стан по всій країні

    Бойовики з угрупування, пов'язаного з «Ісламською державою», взяли в заручники щонайменше 14 мирних жителів в місті Мараві на півдні Філіппін.

    Як повідомляє AP, ісламісти увірвалися в собор Мараві і взяли в полон католицького священика, 10 прихожан і трьох церковних працівників.

    Раніше озброєні бойовики пройшли через місто Мараві на південному острові Мінданао, обезголовили начальника поліції, спалили будівлі і підняли чорний прапор ІДІЛ.

    Президент країни Родріго Дутерте попередив, що може оголосити військовий стан по всій країні.

    «Ми знаходимося в надзвичайному стані. У мене серйозна проблема в Мінданао, і сліди ІДІЛ всюди», — сказав Дутерте.

    За інформацією Міністерства оборони Філіппін, в результаті нападу загинули щонайменше двоє солдатів і поліцейський.

    ІДІЛ полон заручники
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