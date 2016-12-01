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    На півдні України стартують масштабні військові навчання

    • Сьогодні, 10:52
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    У Збройних силах просять жителів південних областей із розумінням ставитися до певних незручностей через навчання

    На території Одеської і Миколаївської областей стартують навчання з бойової готовності органів військового управління та військових частин.

    Як повідомляє прес-центр Війсьово-морських сил ЗСУ на свої сторніці у Facebook, у зв'язку з навчаннями матимуть місце пересування колон військової техніки, розгортання блокпостів на шляхах руху та інші заходи.

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    «Просимо з розумінням ставитися до певних незручностей, які можуть виникнути через проведення запланованих заходів. Також звертаємося з проханням не створювати підрозділам зайві труднощі у виконанні поставлених завдань та зберігати спокій», – додали у ВМС ЗСУ.

    Раніше повідомлялося, що Україна провела перші військові навчання поблизу Криму в 2017 році

    Також українська армія провела понад 500 навчань у 2016 році.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Оборонний бюджет-2017: скільки і кому»

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