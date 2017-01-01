На півдні України з’явиться полігон для випробування новітньої зброї
- Сьогодні, 12:10
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На полігоні навчатимуть бійців Повітряних сил
На півдні України створять полігон для випробування новітніх та модернізованих зразків озброєння і військової техніки.
Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві.
«Триває робота зі створення державного випробувального полігону для проведення випробування новітніх та модернізованих зразків озброєння та військової техніки, а також заходів бойової підготовки підрозділів Повітряних сил», – сказала вона.
Пізніше Гаврилюк уточнила, що роботи зі створення полігону ведуться вже півроку на півдні України.
Наразі найбільшим за площею є полігон «Яворівський» – 36 тисяч га. «Широкий лан» трохи менше – він займає 29 тисяч га, а полігон «Десна» посідає третє місце за розмірами – його площа 21 тисяча га.
Що стосується завдань, які виконуються на полігонах, то вони теж значно різняться. Так, діяльність «Десни» зосереджена на тактичних навчаннях військовослужбовців: тут проводяться заняття з водіння бойових машин та стрільби з них, тактична та стрілецька бойова підготовка, підготовка снайперів і навчання низки інших тактичних навичок.
На полігоні «Широкий лан» проводяться бригадні навчання механізованих, танкових та аеромобільних бригад, танкові і артилерійські стрільби, навчання штурмової авіації і вертольотів, стрільби з засобів протиповітряної оборони, а також тактична і вогнева стрілецька підготовка.
На найбільшому «Яворівському полігоні» проводять танкові та артилерійські стрільби, заняття з водіння бойових машин, а також навчання з тактичної, стрілецької та снайперської підготовки.