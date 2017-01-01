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    На півночі Ірану стався землетрус: загинули три людини

    • Сьогодні, 07:08
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    На півночі Ірану стався землетрус
    На півночі Ірану стався землетрус

    За останніми даними, в результаті землетрусу постраждали 225 осіб

    На півночі Ірану поруч з кордоном з Туркменістаном стався землетрус магнітудою 5,7 балів, в результаті якого загинули три людини.

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    Про це повідомляє агентство ISNA.

    За останніми даними, постраждали 225 осіб. Також повідомляється, що в 11 селах через землетрус порушено електро- та газопостачання.

    У ліквідації наслідків підземних поштовхів і допомоги жителям задіяні рятувальники, поліція і військові.

    Також в регіоні працює гуманітарний рух Червоного півмісяця.

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