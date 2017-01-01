На півночі Ірану стався землетрус: загинули три людини
- Сьогодні, 07:08
-
Розсилка
На півночі Ірану стався землетрус
За останніми даними, в результаті землетрусу постраждали 225 осіб
На півночі Ірану поруч з кордоном з Туркменістаном стався землетрус магнітудою 5,7 балів, в результаті якого загинули три людини.
Читайте також
Про це повідомляє агентство ISNA.
За останніми даними, постраждали 225 осіб. Також повідомляється, що в 11 селах через землетрус порушено електро- та газопостачання.
У ліквідації наслідків підземних поштовхів і допомоги жителям задіяні рятувальники, поліція і військові.
Також в регіоні працює гуманітарний рух Червоного півмісяця.