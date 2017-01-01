На півночі Ірану стався землетрус: загинули три людини

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На півночі Ірану стався землетрус

За останніми даними, в результаті землетрусу постраждали 225 осіб

На півночі Ірану поруч з кордоном з Туркменістаном стався землетрус магнітудою 5,7 балів, в результаті якого загинули три людини.

Про це повідомляє агентство ISNA.

За останніми даними, постраждали 225 осіб. Також повідомляється, що в 11 селах через землетрус порушено електро- та газопостачання.

У ліквідації наслідків підземних поштовхів і допомоги жителям задіяні рятувальники, поліція і військові.

Також в регіоні працює гуманітарний рух Червоного півмісяця.