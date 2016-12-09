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    На півночі Швеції перекинувся автобус зі школярами: є жертви

    • Сьогодні, 13:39
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    Щонайменше троє учнів загинули

    На півночі Швеції перекинувся автобус, що перевозив півсотні школярів, в результаті чого принаймні троє учнів загинуло. Про це повідомляє Reuters із посиланням на агентство TT.

    «Троє людей загинуло, коли автобус, що перевозив близько 50 школярів і кількох дорослих, перекинувся на дорозі в північній Швеції в неділю», - йдеться у повідомленні, повідомляє «Укрінформ».

    Зазначається, що ще близько 28 осіб отримали поранення. За словами правоохоронців, наразі невідомо, що стало причиною аварії.

    «Ми знаємо, що вони з’їхали з дороги. Ми не знаємо нічого більше, ніж це на даний момент», - сказала прес-секретар поліції Марі Андерссон. Аварія сталася неподалік від міста Свег у північному регіоні Хер'єдален.

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