На початку січня морози вдарять до 14 градусів – Укргідрометцентр

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Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов наступного тижня

В Україні з 3 січня 2017 року очікується зниження температури повітря до 14 градусів морозу. Про це сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання міжвідомчого оперативного штабу.

Керівник Укргідрометцентру розповів, що з 29 грудня до 2 січня буде спокійна погода з невеликими морозами, вночі — від 3 до 9 градусів, на Лівобережжі — до 14, а вдень — від 0 до 6 градусів морозу. При цьому сьогодні і завтра очікується невеликий сніг.

«З 31 грудня по 2 січня переважно без опадів на всій території України. Таким чином, новорічна ніч в Україні буде практично без істотних опадів», — сказав Кульбіда.

Проте 3-5 січня в Укргідрометцентрі, за його словами, чекають переміщення холодного арктичного повітря і зниження температури на кілька градусів.

«Вона (температура — ред.) знизиться вночі до 9-14 градусів, вдень — до 2-7. Це буде на фоні випадіння невеликого снігу», — уточнив він.

Однак 6-8 січня є висока ймовірність ускладнення погодних умов на більшій частині території України, зазначив Кульбіда.