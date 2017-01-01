На початку тижня в Україні трохи потеплішає

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Погода на 15 травня

Підвищення температури стосуватиметься західних і північних областей, решта території залишатиметься під впливом циклону

У найближчу добу, 15 травня, погоду західних і північних областей України визначатиме поле підвищеного тиску, решта території країни залишиться під впливом циклонічного поля. Про це свідчать донні Українського гідрометцентру.

Так, на більшій території країни в цей день очікується змінно хмарна погода, без опадів. Виключення складуть Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і Одеська області, а також на території окупованого Криму. Тут прогнозуються дощі, місцями з грозами.

Вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +4 до +8 градусів, на заході і півночі країни, в східних і південних областях, а також центрі - від +6 до +13 градусів. Вдень очікується від +16 до +21 градуса по всій території країни, крім східних регіонів. Там температура повітря вдень становитиме від +14 до +18 градусів.

У Києві - без опадів; температура вночі від +6 до +8 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

Нагадаємо, що теплий початок травня несподівано змінився похолоданням. Заморозки до -3 і навіть нижче накрили територію практично усієї України. Вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. А останні дві найхолодніші ночі ще «озвуться» серйозними втратами врожаю. Як повідомляють фермери з різних куточків країни, наразі вже пошкоджені посіви зернових, городина, зокрема картопля, та фруктові дерева.

Про наслідки травневого холоду для сільського господарства «Главкому» розповіла начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

Джерело: 112 Україна