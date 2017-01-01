На погоджувальній раді Тимошенко посварилась із Парубієм

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Тимошенко погрожує спікеру Парубію судом

Сьогодні під час засідання погоджувальної ради глава «Батьківщини» Юлія Тимошенко та спікер Андрій Парубій влаштували суперечку.

Тимошенко виступила із вимогою про негайну реєстрацію постанови щодо звільнення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Вона звернулась до Парубія, нагадала йому про активну участь у Революції гідності та висловила обурення з приводу відмови у реєстрації постанови.

«Я хочу звернутися особисто до спікера: коли ви набули таких якостей, що не зареєстрували постанову про відставку Гройсмана?» – зазначила вона.

Тимошенко повторила свою вимогу про реєстрацію постанови сьогодні. «Якщо постанову не буде зареєстровано, ми звернемося із заявою про злочин - про перевищення повноважень секретаріатом Верховної Ради та особисто, вибачте, спікером Парубієм», – наголосила вона.

У свою чергу Парубій зауважив, що позиція, яку він висловив на Майдані, залишалась незмінною впродовж десятиліть: «Не треба до мене апелювати щодо тих питань: моя позиція була однаковою весь час. І де я жив, там я і живу – у двокімнатній квартирці з усією сім'єю».

«Постанову може бути зареєстровано за кількістю в 150 депутатів», – додав спікер, посилаючись на роз’яснення юридичного відділу ВР. «Постанову може бути зареєстровано або за поданням президента, або за 150 підписів. Зберіть 150 підписів – і будемо про це говорити», – сказав він.