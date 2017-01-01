На Полтавщині поблизу траси виявили останки тіл чоловіка та жінки

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Загиблі не мали певного місця проживання

У Полтавській області неподалку від траси Київ - Харків були знайдені муміфіковані останки тіл чоловіки і жінки. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Тіла були знайдені в курені, уточнюють в поліції. «На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Тривають заходи по ідентифікації даних осіб та з'ясування причин і обставин їх смерті. За даним фактом поліцією внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії», - йдеться в повідомленні.

Подробиці події поліція повідомила в коментарі Gazeta.ua. «Перехожий виявив в одному з садів мертві тіла. Поруч з ними лежала зимовий одяг», – уточнила прес-секретар поліції Полтави Юлія Лещенко.

Загиблі не мали певного місця проживання. Їх тіла відправили на експертизу.