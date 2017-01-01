На Полтавщині поліцейський загинув під час ДТП
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Загиблий 24-річний пасажир та травмований 28-річний водій є інспекторами Гадяцького відділу поліції
Під час дорожньо-транспортної пригоди у Полтавській області загинув співробітник місцевої поліції.
29 квітня на 256 кілометрі автодороги Київ – Харків, поблизу села Широке, Великобагачанського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів.
Унаслідок ДТП 26-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2109 загинув на місці, ще двоє осіб (28-річний водій автомобілів ВАЗ- 2109 та 24-річний водій ВАЗ-21099) отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості.
«Загиблий 24-річний пасажир та травмований 28-річний водій є інспекторами Гадяцького відділу поліції Полтавщини», – повідомив начальник прес-служби Національної поліції України в Полтавській області Юрій Сулаєв.