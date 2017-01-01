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    На Полтавщині СБУ припинила механізм отримання хабарів митниками

    • Сьогодні, 14:34
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    Знайдені в автівці митників гроші
    Знайдені в автівці митників гроші

    Керівник одного з митних постів за змовою з представниками брокерських компаній систематично отримував гроші за сприяння у розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та за сприяння керівництва митниці припинили на Полтавщині механізм отримання хабарів за розмитнення авто. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці задокументували, що керівник одного з митних постів за змовою з представниками брокерських компаній систематично отримував гроші за сприяння у розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Залежно від марки авто зловмисники оцінювали свої послуги від двохсот до п’ятисот доларів США», - йдеться в повідомленні.

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    «Під час обшуків за місцем роботи митника, в офісах брокерів і автомобілях правоохоронці виявили гроші у національній та іноземній валюті на більше ніж двісті тисяч у гривневому еквіваленті. У ділків також вилучено «робочі зошити» із записами про надходження готівки, інші матеріали, які підтверджують проведення нелегальної оборудки», - інформують у СБУ.

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    На Полтавщині СБУ припинила механізм отримання хабарів митниками
    На Полтавщині СБУ припинила механізм отримання хабарів митниками
    На Полтавщині СБУ припинила механізм отримання хабарів митниками
    На Полтавщині СБУ припинила механізм отримання хабарів митниками

    Митнику та брокерам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. 

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправного бізнесу.

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