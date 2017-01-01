На Полтавщині СБУ припинила механізм отримання хабарів митниками

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Знайдені в автівці митників гроші

Керівник одного з митних постів за змовою з представниками брокерських компаній систематично отримував гроші за сприяння у розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та за сприяння керівництва митниці припинили на Полтавщині механізм отримання хабарів за розмитнення авто. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці задокументували, що керівник одного з митних постів за змовою з представниками брокерських компаній систематично отримував гроші за сприяння у розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Залежно від марки авто зловмисники оцінювали свої послуги від двохсот до п’ятисот доларів США», - йдеться в повідомленні.

«Під час обшуків за місцем роботи митника, в офісах брокерів і автомобілях правоохоронці виявили гроші у національній та іноземній валюті на більше ніж двісті тисяч у гривневому еквіваленті. У ділків також вилучено «робочі зошити» із записами про надходження готівки, інші матеріали, які підтверджують проведення нелегальної оборудки», - інформують у СБУ.

Митнику та брокерам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправного бізнесу.