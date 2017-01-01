На Полтавщині СБУ затримала «перевертня в погонах»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронець вимагав 6 тисяч доларів від полтавчанки за закриття кримінального провадження

Інспектора сектору превенції Полтавського відділу поліції затримала на хабарі Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння УВБ Нацполіції.

Здирник вимагав шість тисяч доларів від полтавчанки за закриття кримінального провадження за нібито фальсифікацію документів.

Правоохоронці затримали «перевертня в погонах» у службовому кабінеті під час одержання неправомірної вигоди.

Хабарнику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.