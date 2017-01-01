  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Полтавщині СБУ затримала «перевертня в погонах»

    • Сьогодні, 05:59
    • Розсилка

    Правоохоронець вимагав 6 тисяч доларів від полтавчанки за закриття кримінального провадження

    Інспектора сектору превенції Полтавського відділу поліції затримала на хабарі Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння УВБ Нацполіції.

    Здирник вимагав шість тисяч доларів від полтавчанки за закриття кримінального провадження за нібито фальсифікацію документів.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Полтавщині СБУ затримала «перевертня в погонах»
    На Полтавщині СБУ затримала «перевертня в погонах»
    На Полтавщині СБУ затримала «перевертня в погонах»
    На Полтавщині СБУ затримала «перевертня в погонах»
    На Полтавщині СБУ затримала «перевертня в погонах»
    На Полтавщині СБУ затримала «перевертня в погонах»

    Правоохоронці затримали «перевертня в погонах» у службовому кабінеті під час одержання неправомірної вигоди.

    Хабарнику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Тривають слідчі дії.

    Читайте також
    Національна поліція України СБУ корупція в Україні хабар Полтавщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ