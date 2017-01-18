На посаду глави Нацполіції претендує 64 кандидати (СПИСОК)

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Конкурс відбуватиметься у п’ять етапів

18 січня стартує конкурс на посаду керівника Національної поліції України. Як повідомила прес-служба Нацполіції, участь у конкурсі братиме 64 кандидати. Зі списком учасників конкурсу можна ознайомитися тут.

Процедура цього консультативного конкурсу передбачає його проведення у п’ять етапів:

1. Вивчення поданих претендентами документів на відповідність базовим вимогам конкурсу:

вища повна юридична освіта;

стаж роботи в галузі права не менш як сім років;

досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.

2. Претенденти, які відповідають базовим вимогам конкурсу, проходять тестування.

3. За результатами розгляду резюме, мотиваційних листів та результатів тестування комісія шляхом голосування запрошує претендентів для проходження співбесіди.

4. Проведення співбесід.

5. Претенденти, які успішно пройшли попередній етап, не пізніше ніж у триденний термін після оголошення результатів 4-го етапу конкурсного відбору повинні надати повний пакет документів, передбачений частиною 1 статті 54 закону України «Про Національну поліцію».

За результатами п’яти етапів конкурсу комісія шляхом голосування визначає не більше трьох фінальних претендентів.

У разі виникнення спірних питань комісія може запропонувати претендентам додаткову перевірку.

Відбір претендентів проводиться тимчасовим дорадчим (консультативним) органом – Консультативною відбірковою комісією (далі – комісія), створення якої не передбачається законодавством, а є ініціативою міністра внутрішніх справ України. До складу комісії входять незалежні міжнародні та національні експерти (загалом шість представників):

– Мікаел Люнгбо – незалежний експерт із верховенства права, політичних питань та питань перехідного правосуддя, який у різний час працював у місіях Ради Європи, Європейського союзу, Європейської комісії та інших міжнародних організацій. Тривалий час був експертом данського Гельсінського комітету з прав людини. Юрист з великим досвідом роботи (36 років) у прокуратурі Данії на посаді комісара поліції, у Верховному суді Гренландії, був заступником начальника датської Служби національної безпеки;

– Джон Монтаніо – старший радник з правоохоронних питань офісу програми ICITAP в Україні. Має більш ніж 32-річний досвід у правоохоронних органах США, пройшов шлях від патрульного офіцера до керівника поліції м. Калвер (штат Каліфорнія, США). Має досвід роботи в органах прокуратури та міжвідомчих робочих групах. З 2003 року працює радником програми ICITAP. За цей період він консультував правоохоронні органи Лівії, Таїланду, Індонезії та України з питань професійної підготовки, лідерства, міжвідомчої співпраці та координації.

– Джозеф Макаллістер – консультант програми допомоги уряду Канади у підготовці кадрів поліції (PTAP). Відставний ветеран Канадської королівської кінної поліції (34 роки служби), працював на локальному та міжнародному рівнях у всіх сферах поліцейської діяльності, був задіяний у різноманітних сферах правоохоронної діяльності, зокрема розслідуванні вбивств та боротьбі з тероризмом;

– Захаров Євген Юхимович – засновник Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи;

– Романов Роман Валерійович – директор програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»;

– Портников Віталій Едуардович – журналіст та публіцист.

Список фінальних претендентів має бути сформовано і передано на розгляд міністру внутрішніх справ у якомога коротший термін, але не пізніше 15 лютого 2017 року.

Перший етап конкурсу розпочинається 18.01.2017 року. Результати кожного етапу конкурсу буде оголошено на сайті МВС.