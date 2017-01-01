На посаду голови поліції претендує 64 людини – Аваков

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Національна поліція України

Повний перелік кандидатів незабаром оприлюднять на сайті МВС

Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на посаду глави Нацполіції України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія. Про це у себе у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, у листопаді у відставку пішла голова поліції Хатія Деканоїдзе. На цій посаді вона пропрацювала один рік – Деканоїдзе було призначено 5 листопада 2015 року. До призначення керівником поліції вона була радником Авакова.

Місце Деканоїдзе тимчасово зайняв її заступник Вадим Троян, якого було призначено виконувачем обов’язків.

Минулого року Троян зазначав, що наразі не визначився, чи братиме він участь у конкурсі. Але Деканоїдзе ще раніше заявляла, що не бачить свого заступника новим главою Національної поліції.

Про причини свого звільнення Деканоїдзе розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».