На посаду голови Суспільного телебачення претендує вісім кандидатів

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Нового голову Суспільного телебачення обиратимуть таємним голосуванням

Наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це повідомляє Громадське.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

«Протягом наступних 21 днів ми заслухаємо стратегії кандидатів, після того відбудеться таємне голосування за людину, яка в майбутньому очолить реформу суспільного мовника», – розповіла голова наглядової ради Тетяна Лєбєдєва.

Секретар Наглядової ради Вадим Міський запропонував зробити голосування відкритим через спроби чинити тиск на членів ради політичними силами.

У свою чергу, Євген Глібовицький додав, що було як мінімум три випадки, коли на рішення окремих членів Наглядової ради намагались вплинути.

Однак більшість членів Наглядової ради проголосували проти відкритого голосування.

Заслухають кандидатів у понеділок 10 квітня. Стратегії кандидатів будуть оприлюднені 22 березня.

Нагадаємо, що у кандидатів на посаду глави Суспільного телебачення перевірятимуть електронні декларації.

«Главком» також повідомляв, що на збудованій на Чонгарі біля адмінмежі з окупованим Росією Кримом телекомунікаційній вежі три передавачі вже мовлять на півострів.