На посаду «головного люстратора» країни претендує 13 осіб
- Сьогодні, 15:48
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Конкурс відбудеться 1–3 березня у три етапи
До участі в конкурсі на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції подалося 13 кандидатів.
Сам конкурс відбудеться 1–3 березня у три етапи: тестування, розв’язання ситуаційних завдань і співбесіда, повідомляє Мін’юст.
Документи для участі у конкурсі на зайняття посади директора департаменту з питань люстрації подали: Горбаченко Павло, Єрмоленко-Князєва Лілія, Забара Юрій, Задорожна Анастасія, Крупчак Назар, Людкевич Станіслав; Овчаренко Антон, Мікеш Світлана, Потюк Михайло, Старик Анатолій, Чіковані Олександра, Юрченко Дмитро, Яценко Дмитро.
Серед них – і помічники нардепів, і люди, які працюють у прокуратурі та Мін’юсті, і викладач, і безробітний, і інші.
Міністерство юстиції запевняє, що воно зацікавлене виборі на прозорому конкурсі «найбільш компетентного, сильного і самодостатнього фахівця, який зміг би очолити цей непростий напрямок».
Як відомо, 21 листопада 2016 року Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади директора департаменту з питань люстрації Мін’юсту.
У грудні Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації – і тоді документи подали 12 осіб, проте переможця не обрали.
У січні 2017 року міністерство оголосило повторний конкурс на «головного люстратора».