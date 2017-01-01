На посаду «головного люстратора» країни претендує 13 осіб

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Конкурс відбудеться 1–3 березня у три етапи

До участі в конкурсі на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції подалося 13 кандидатів.

Сам конкурс відбудеться 1–3 березня у три етапи: тестування, розв’язання ситуаційних завдань і співбесіда, повідомляє Мін’юст.

Документи для участі у конкурсі на зайняття посади директора департаменту з питань люстрації подали: Горбаченко Павло, Єрмоленко-Князєва Лілія, Забара Юрій, Задорожна Анастасія, Крупчак Назар, Людкевич Станіслав; Овчаренко Антон, Мікеш Світлана, Потюк Михайло, Старик Анатолій, Чіковані Олександра, Юрченко Дмитро, Яценко Дмитро.

Серед них – і помічники нардепів, і люди, які працюють у прокуратурі та Мін’юсті, і викладач, і безробітний, і інші.

Міністерство юстиції запевняє, що воно зацікавлене виборі на прозорому конкурсі «найбільш компетентного, сильного і самодостатнього фахівця, який зміг би очолити цей непростий напрямок».

Як відомо, 21 листопада 2016 року Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади директора департаменту з питань люстрації Мін’юсту.

У грудні Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації – і тоді документи подали 12 осіб, проте переможця не обрали.

У січні 2017 року міністерство оголосило повторний конкурс на «головного люстратора».