На Прикарпатті чоловік закопав у трилітрових банках 200 кілограм марихуани

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Наразі правоохоронці розшукують власника наркотиків

На Івано-Франківщині житель Городенківського району заховав в землі 200 кілограмів марихуани та значну кількість макової соломки.

Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

«На даний час вживаються заходи для встановлення місця перебування правопорушника та його затримання», - звітують правоохоронці.

Також зазначається, що власник наркотиків зберігав їх з метою збуту.

До слова, на Закарпатті правоохоронці також затримали групу озброєних чоловіків, які готували напад на підприємців, що займаються інкасаторськими послугами. У зловмисників вилучено пістолет, битку, кастет, маски, рукавички і марихуану.

Наприкінці лютого поліція Великобританії виявила плантацію коноплі вартістю один мільйон фунтів в підземному ядерному бункері в графстві Вілтшир.