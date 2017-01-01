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    На Прикарпатті чоловік закопав у трилітрових банках 200 кілограм марихуани

    • Сьогодні, 05:49
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    Наразі правоохоронці розшукують власника наркотиків

    На Івано-Франківщині житель Городенківського району заховав в землі 200 кілограмів марихуани та значну кількість макової соломки.

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    Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

    «На даний час вживаються заходи для встановлення місця перебування правопорушника та його затримання», - звітують правоохоронці.

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    Також зазначається, що власник наркотиків зберігав їх з метою збуту.

    До слова, на Закарпатті правоохоронці також затримали групу озброєних чоловіків, які готували напад на підприємців, що займаються інкасаторськими послугами. У зловмисників вилучено пістолет, битку, кастет, маски, рукавички і марихуану.

    Наприкінці лютого поліція Великобританії виявила плантацію коноплі вартістю один мільйон фунтів в підземному ядерному бункері в графстві Вілтшир.

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    прокуратура Івано-Франківщина наркотики
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