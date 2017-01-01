На Прикарпатті перекинувся автобус із прочанами

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За попередніми даними травмовано не менше 10 осіб

Внаслідок перекидання автобуса «Неоплан 116N» у селі Гошів Долинського району травмувалися 10 людей, п’ятеро госпіталізовані.

Про це повідомляє відділ управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

«Як наразі встановлено, 25 березня близько 16 год 58-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи пасажирським автобусом, на підйомі до Гошівського монастиря не вибрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням, внаслідок чого автобус почав котитися заднім ходом та зіткнувся із допоміжної опорою електроопори, яка знаходилась праворуч від проїзної частини дороги. Після цього «Неоплан» з прочанами з Тисменицького району перекинувся на ліву сторону», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 10 людей, в тому числі 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. Постраждалого підлітка, а також чотирьох жінок віком 90, 80,60 та 58 років доставили до лікарні з травмами різної тяжкості.

За цим фактом розпочато кримінальне провадженя, в ході якого буде встановлено усі обставини ДТП з потерпілими.