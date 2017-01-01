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    На Прикарпатті рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком: четверо загиблих юнаків

    • Сьогодні, 00:10
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    Розбитий автомобіль
    Розбитий автомобіль

    Усі загиблі віком від 21 до 25 років

    В Івано-Франківській області внаслідок зіткнення автобуса з легковим автомобілем загинули четверо молодих людей.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар поліції Івано-Франківської області Мирослава Белдик.

    Аварія сталася в понеділок близько 17 години в Косівському районі. Легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом «Еталон», який рухався в напрямку Коломиї за маршрутом «Косів-Тюдів».

    В результаті ДТП чотири пасажири автомобіля «Рено Сценік» віком 21-25 років загинули, за життя ще одного борються лікарі. Всі пасажири легковика - мешканці Коломиї та району.

    Також травмовано водія автобуса і кількох пасажирів. З переломами кінцівок та забоями постраждалих доставили в Коломийську районну лікарню.

    «Главком» також повідомляв, що 18 квітня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Олевському районі Житомирської області, п’ятеро людей загинули, ще двоє пасажирів отримали травми.

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