На Прикарпатті рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком: четверо загиблих юнаків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розбитий автомобіль

Усі загиблі віком від 21 до 25 років

В Івано-Франківській області внаслідок зіткнення автобуса з легковим автомобілем загинули четверо молодих людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар поліції Івано-Франківської області Мирослава Белдик.

Аварія сталася в понеділок близько 17 години в Косівському районі. Легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом «Еталон», який рухався в напрямку Коломиї за маршрутом «Косів-Тюдів».

В результаті ДТП чотири пасажири автомобіля «Рено Сценік» віком 21-25 років загинули, за життя ще одного борються лікарі. Всі пасажири легковика - мешканці Коломиї та району.

Також травмовано водія автобуса і кількох пасажирів. З переломами кінцівок та забоями постраждалих доставили в Коломийську районну лікарню.

«Главком» також повідомляв, що 18 квітня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Олевському районі Житомирської області, п’ятеро людей загинули, ще двоє пасажирів отримали травми.