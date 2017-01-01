  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Прикарпатті затримали фальшивомонетників-іноземців

    • Сьогодні, 00:36
    • Розсилка

    Двоє іноземців виготовляли та перевозили з метою реалізації підроблені банкноти доларів і євро

    Працівники прокуратури Івано-Франківської області спільно з співробітниками Нацполіції регіону затримали двох іноземців, які виготовляли та перевозили з метою реалізації підроблені банкноти доларів і євро.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

    У ході затримання у громадян Нігерії і Великобританії вилучено кліше банкнот номіналом 100 доларів на суму 500 тис. доларів і 200 тис. євро.

    За місцем проживання зловмисників виявлені аналогічні кліше на таку ж суму, а також 3700 справжніх доларів, 1145 євро.

    За даним фактом СУ ГУНП в Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей і т. д.) Кримінального кодексу України. 

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ