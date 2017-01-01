На Прикарпатті затримали мешканця Луганська за шпіонаж на користь «ЛНР»

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Зловмисник інформував бойовиків про дислокацію та переміщення військової техніки Збройних Сил України

В Івано-Франківську взято під варту 48-річного мешканця Луганської області, якого підозрюють у зборі та передачі інформації бойовикам «ЛНР».

Про це 18 березня повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

«Затриманого підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-3 – «участь у терористичній групі, організаційне та інше сприяння діяльності терористичної групи», ч. 1 ст. 263 «зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв» КК України.

«Вказана особа здійснювала збір та передачу інформації з метою створення умов для здійснення обстрілів населених пунктів підконтрольних Україні та підрозділів ЗСУ під час несення ними служби в зоні проведення АТО», – зазначив прокурор прокуратури області Андрій Петрів.

Зокрема, зловмисник інформував про дислокацію та переміщення військової техніки Збройних Сил України. За місцем свого проживання він зберігав боєприпаси та вибухові пристрої, які в ході проведення обшуку були вилучені співробітниками СБУ в Івано-Франківській області.

Наразі щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.