На Прикарпатті жінка на позашляховику збила трьох людей та втекла з місця ДТП

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В ДТП постраждали лейтенант патрульної поліції та двоє цивільних

31 березня близько 13-ї години у приміському селі Крихівці BMW X5 на зустрічній смузі збив патрульного та двох учасників іншого ДТП та поїхав в бік міста. Свідки повідомили, що за кермом була жінка.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції.

Через деякий час поліція знайшла машину - за кермом був чоловік, а на місці пасажира сиділа жінка, котру впізнали свідки. Водій пояснив, що дружина попросила його приїхати і сісти за кермо. Про аварію він нічого не знав.

У неї виявили 1.85 проміле алкоголю в крові. Жінка змінювала покази. Казала, що випила трохи коньяку, але в ДТП не потрапляла.

Та на машині правоохоронці виявили сліди форменного одягу поліцейського.

Постраждали лейтенант патрульної поліції та двоє цивільних. Останні у реанімації у важкому стані.

Одному з травмованих загрожує ампутація ноги.

33-річну водійку затримали, розпочате слідство.