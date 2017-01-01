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    На Прикарпатті жінка на позашляховику збила трьох людей та втекла з місця ДТП

    • Сьогодні, 01:46
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    В ДТП постраждали лейтенант патрульної поліції та двоє цивільних

    31 березня близько 13-ї години у приміському селі Крихівці BMW X5 на зустрічній смузі збив патрульного та двох учасників іншого ДТП та поїхав в бік міста. Свідки повідомили, що за кермом була жінка.

    Про це повідомила прес-служба патрульної поліції.

    Через деякий час поліція знайшла машину - за кермом був чоловік, а на місці пасажира сиділа жінка, котру впізнали свідки. Водій пояснив, що дружина попросила його приїхати і сісти за кермо. Про аварію він нічого не знав.

    У неї виявили 1.85 проміле алкоголю в крові. Жінка змінювала покази. Казала, що випила трохи коньяку, але в ДТП не потрапляла. 

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    На Прикарпатті жінка на позашляховику збила трьох людей та втекла з місця ДТП
    На Прикарпатті жінка на позашляховику збила трьох людей та втекла з місця ДТП
    На Прикарпатті жінка на позашляховику збила трьох людей та втекла з місця ДТП
    На Прикарпатті жінка на позашляховику збила трьох людей та втекла з місця ДТП
    На Прикарпатті жінка на позашляховику збила трьох людей та втекла з місця ДТП

    Та на машині правоохоронці виявили сліди форменного одягу поліцейського.

    Постраждали лейтенант патрульної поліції та двоє цивільних. Останні у реанімації у важкому стані.
    Одному з травмованих загрожує ампутація ноги.

    33-річну водійку затримали, розпочате слідство.

    ДТП слідство водій
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