На Приватбанк витратять більше грошей, ніж на оборону держави

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Приватбанк

Дефіцит капіталу Приватбанку становить 148 млрд грн, тоді як на оборону у 2017 році планують витратити близько 129 млрд

Уряд витратить на порятунок Приватбанку більше, ніж на оборону держави у 2017 році. Про це свідчать цифри, оприлюднені після націоналізації банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Зокрема, за підрахунками Національного банку, дефіцит капіталу «Привату» становить 148 млрд гривень. Саме таку суму треба «влити» в банк, щоб стабілізувати його роботу. Це більше, ніж запланований оборонний бюджет України на 2017 рік.

Так, у вересні на сайті Ради національної безпеки та оборони з’явилося повідомлення про те, що наступного року держава витратить на армію близько 5% ВВП. За попередніми підрахунками, це близько 129 млрд гривень.

«Кабінету міністрів України доручено у межах державного бюджету на 2017 рік забезпечити фінансування сектора безпеки і оборони відповідно до Стратегії національної безпеки на рівні, не менше 5% ВВП, що, відповідно до макропоказників, затверджених крядом, становитиме понад 129 млрд гривень», – йдеться у повідомлені РНБО.

Тобто, якщо виходити із зазначених цифр, у 2017 році Україна витратить на оборону на 19 млрд гривень менше, ніж треба для стабілізації роботи Приватбанку.

Про те, куди поділися гроші з банку Коломойського, читайте у нашому матеріалі «Націоналізація Приватбанку: 10 головних фактів».