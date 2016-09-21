На пробне ЗНО вже зареєструвалось 132 тисячі людей

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Загальна кількість тестувань, що їх складатимуть зареєстровані учасники пробного ЗНО, — 206 670

Для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року зареєструвалися 132 012 учасників. Минулого року – 113 846 осіб. Про це повідомили у прес-службі УЦОЯО.

Найбільше зареєстрованих у м. Київ — 11 253, Львівській — 11 136, Дніпропетровській — 10 585, Харківській — 9 030 та Одеській областях — 7 767 осіб.

Для проходження тестування з української мови зареєстровано 113 460 учасників, з математики — 29 168, історії України — 24 596. Четвертий за популярністю предмет — англійська мова (17 783 осіб).

Загальна кількість тестувань, що їх складатимуть зареєстровані учасники пробного ЗНО, — 206 670.

Пробне тестування відбудеться:

01 квітня — з української мови і літератури;

08 квітня — з англійської, німецької, іспанської, французької, російської мов, біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії.

Цього року визначити результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання можна буде за допомогою онлайнового сервісу, який буде відкрито з 1 квітня 2017 року. Докладно процедуру визначення результатів пробного ЗНО описано в інформаційному бюлетені «Як визначити результати пробного ЗНО», який учасники отримають після проходження тестування з конкретного предмета.

Реєстрація на ЗНО-2017 стартувала 6 лютого.