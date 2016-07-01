На пробне ЗНО вже зареєструвалося майже 29 тисяч випускників

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Скласти пробний тест з української мови і літератури виявили бажання 24 860 осіб

Для пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за станом на 20 січня зареєструвалися 27 864 осіб, або близько 14% випускників шкіл поточного року. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Найбільші показники зафіксовано у Харківській - 27,75% (3 467 учасників), Сумській - 23,4% (1 205), Полтавської -21,9% (1 572), Дніпропетровській - 20,8% (3 274) областях.

Скласти пробний тест з української мови і літератури виявили бажання 24 860 осіб, з математики - 7 151, історії України - 5 216, англійської мови - 4 665, біології - 1 890, хімії - 1 280, фізики - 849, географії - 463.

Реєстрація почалася 10 січня і триватиме до 31 січня.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти має намір провести пробне зовнішнє тестування 1 і 8 квітня 2017 року.