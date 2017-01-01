На пропускних пунктах у АТО назбиралася черга із 620 автомобілів – прикордонники

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Контрольні пункти в'їзду-виїзду тимчасово перейшли на інший режим роботи

Сьогодні вранці на контрольних пунктах в'їзду і виїзду (КПВВ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) утворилися черги із 620 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/120; «Мар’їнка» – 150/150; «Новотроїцьке» – 40/50; «Гнутове» – 50/40», - йдеться у повідомленні.

Таким чином на в’їзд та виїзд у зоні АТО очікували загалом 620 атомобілів.

«Загалом минулої доби пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в`їзду-виїзду характеризувався певним зменшенням кількості осіб і транспорту, які перетнули лінію розмежування, у порівнянні з попереднім днем. Всього через КПВВ прослідувало 29 тисяч осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів», - додається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у зв'язку із збільшенням пасажирського та транспортного потоку через лінію розмежування в районі проведення АТО контрольні пункти в'їзду-виїзду тимчасово перейшли на інший режим роботи. Так, з 29 березня до 4 квітня пропуск здійснюється з 7:00 до 19:30.