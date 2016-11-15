На пропускному пункті у Мар'їнці утворилась черга з 370 авто
- Сьогодні, 09:17
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Біля пункту пропуску «Гнутове» стоять 170 машин
У вівторок зранку найбільші черги для перетину лінії розмежування утворилися на КПВВ «Мар'їнка», де на в'їзд очікувало 120, а на виїзд 250 автомобілів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Сьогодні вранці у КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 50/125; «Мар'їнка» - 120/250; «Новотроїцьке» - 40/0; «Гнутове» - 150/20», - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, минулої доби лінію розмежування через контрольні пункти в`їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 24,1 тис. осіб та 3,8 тис. транспортних засобів.
Як повідомлялось, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 122 ворожі обстріли: четверо українських військових поранено, один травмований, один загинув