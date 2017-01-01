На пунктах пропуску у зоні АТО утворилися черги з 535 автомобілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Getty images

Найбільші черги зафіксовані на контрольно-пропускному пункті «Мар'їнка»

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд очікували 535 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«На КПВВ «Майорське» - 70/75; «Мар'їнка» - 200/80; «Новотроїцьке» - 0/50; «Гнутове» - 20/40. У цей час всі КПВВ працюють в штатному режимі», - уточнюється в повідомленні.

Зазначимо, що протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування у загальному перетнули 11,4 тис. осіб і 2,4 тис. транспортних засобів:

«Майорське» - 2 610 осіб і 550 транспортних засобів;

«Мар'їнка» - 3 965 чоловік і 985 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 2 200 осіб і 550 транспортних засобів;

«Гнутове» - 970 осіб і 265 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» - 1 675 осіб.

Як повідомлялося, на Різдво в зоні АТО «режим тиші» порушувався 72 рази, шестеро військовослужбовців отримали поранення.

Джерело: УНН