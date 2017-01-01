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    На пунктах пропуску у зоні АТО застрягли 685 автівок

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    КПВВ &laquo;Зайцево&raquo;
    КПВВ «Зайцево»

    Минулої доби пасажиро-транспортний потік в районі проведення АТО залишався інтенсивним

    У суботу вранці на КПВВ у зоні АТО на в'їзд та виїзд очікували 685 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    «Сьогодні вранці у КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 170/180; «Мар'їнка» - 150/120; «Новотроїцьке» - 10/5; «Гнутове» - 30/20», - йдеться у повідомленні.

    Минулої доби пасажиро-транспортний потік в районі проведення АТО залишався інтенсивним. Всього учора лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнуло 35,6 тисяч осіб та 5,1 тисяч транспортних засобів.

    Нагадаємо, у середу, 10 травня, бойовики обстріляли КПВВ «Майорське» на лінії розмежування в зоні проведення АТО.

    Джерело: Укрінформ

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