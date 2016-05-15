На пункті пропуску «Мар’їнка» у черзі стоять 250 автомобілів

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КПВВ «Мар’їнка»

А на КПВВ «Майорське» застрягли 190 автівок

На контрольному пункті пропуску «Мар’їнка» станом на ранок 15 квітня у черзі стоять 250 автомобілів - 100 в’їзд та 150 на виїзд. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За її даними, також на КПВВ «Майорське» на в’їзд та виїзд стоять 190 автомобілів, у «Новотроїцькому» - 15, у «Гнутове» 90.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік в районі проведення АТО залишався динамічним та відмічався на рівні попередньої доби. Всього лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули 33,4 тисячі осіб та 5,4 тисяч транспортних засобів.

Також учора через КПВВ «Новотроїцьке» до неконтрольованої території прослідували 4 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тон.