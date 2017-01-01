На пункті пропуску «Мар’їнка» в черзі стоять 250 авто

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Загалом у суботу в КПВВ було оформлено понад 26 тисяч осіб

Минулої доби в усіх контрольних пунктах в`їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні АТО спостерігалося зменшення пасажиро-транспортного потоку. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Загалом у суботу в КПВВ було оформлено понад 26 тисяч осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів: «Майорське» – 6670 осіб та 925 транспортних засобів; «Мар’їнка» – 6660 осіб та 1355 транспортних засобів; «Новотроїцьке» – 5005 осіб та 1160 транспортних засобів; «Гнутове» – 2905 осіб та 850 транспортних засобів; «Станиця Луганська» – 4670 осіб», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 40/100; «Мар’їнка» –150/100; «Новотроїцьке» – 20/0; «Гнутове» – 20/20.