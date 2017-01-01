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    На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України

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    Акція на КПВВ&nbsp;&laquo;Станиця Луганська&raquo;
    Акція на КПВВ «Станиця Луганська»

    Акція на КП «Станиця Луганська» присвячена Дню Соборності

    На пункті пропуску «Станиця Луганська», що на лінії розмежування в зоні АТО, відбулася акція, присвячена Дню Соборності України.

    Про це повідомляється на сторінці Станично-Луганської райдержадміністрації в Фейсбуці.

    «В ході акції був розгорнутий сорокотриметровий Прапор України. Це - символ єдності», - зазначають у прес-службі адміністрації району.

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    Як зазначається, прапор був розгорутий так, щоб побачили його не тільки учасники акції, а й усі українці, які знаходяться на окупованій території.

    «Родзинка акції - всі, хто перетинав КПВВ були учасниками: прапор України, сльози на очах... Всі бажали миру, єдності», - йдеться в повідомленні.

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    На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України
    На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України
    На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України
    На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України
    На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України
    На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України
    На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України

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    зона АТО прапор День Соборності
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