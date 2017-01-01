На пункту пропуску в зоні АТО розгорнули 40-метровий прапор України

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Акція на КПВВ «Станиця Луганська»

Акція на КП «Станиця Луганська» присвячена Дню Соборності

На пункті пропуску «Станиця Луганська», що на лінії розмежування в зоні АТО, відбулася акція, присвячена Дню Соборності України.

Про це повідомляється на сторінці Станично-Луганської райдержадміністрації в Фейсбуці.

«В ході акції був розгорнутий сорокотриметровий Прапор України. Це - символ єдності», - зазначають у прес-службі адміністрації району.

Як зазначається, прапор був розгорутий так, щоб побачили його не тільки учасники акції, а й усі українці, які знаходяться на окупованій території.

«Родзинка акції - всі, хто перетинав КПВВ були учасниками: прапор України, сльози на очах... Всі бажали миру, єдності», - йдеться в повідомленні.