На РФ чекає повна економічна блокада – російський політолог

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Андрій Піонтковський

Жодного послаблення санкцій щодо Росії не буде. Можливе лише посилення, переконаний експерт

Послаблення санкцій Заходу щодо Росії не передбачається; справжня економічна блокада РФ ще не почалася. Таку думку висловив російський політолог, журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський, пише «Обозреватель».

«Економічна блокада ще не починалася. Економічна блокада – це відключення Росії від системи SWIFT (SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. – Ред.), яке повністю зупинить російську економіку, а також арешти десятків мільярдів доларів активів російської верхівки», – сказав він.

«Жодного послаблення санкцій щодо Росії не буде. Можливе лише посилення, яке зараз уже обговорюється в Конгресі США», – наголосив політолог.

Піонтковський також відповів на запитання про те, як розвиватимуться події, зокрема на Донбасі, у разі припинення допомоги Україні – політичної і фінансової – з боку США. «Якщо це трапиться, вам буде важче, але це не означає, що Україна опиниться у сфері впливу Росії», – запевнив він.

«Підтримка Заходу дуже важлива, але основний опір цій божевільній ідеї має виходити від самої України. Так, у такому разі вам доведеться важче. Але не доведеться. Чому – я пояснив вище», – сказав Піонтковський.