На Рівненщині аферисти виманили у жінки 80 тис. гривень за викуп сина

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Літня жінка повірила шахраям, не перетелефонувала сину та віднесла згадану суму до банку

Шахраям вдалося ошукати 64-річну жительку райцентру Сарни на Рівненщині на понад 80 тис. грн. Про це повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Вчора невідомий зателефонував жінці та попросив викуп за сина, якого нібито затримала поліція. Чоловік вимагав 3 тис. доларів, щоб не притягувати затриманого до кримінальної відповідальності. Літня жінка повірила, не перетелефонувала сину й віднесла згадану суму до банку. Там переказала на вказаний шахраями рахунок.

Водночас у місті Вараш шахраї під виглядом банківських працівників випитали персональні дані банківської картки в 35-річного чоловіка. З його рахунку зняли 24 245 грн.

За цими фактами шахрайств відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ.