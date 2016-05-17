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    На Рівненщині чоловік побив прокурора під час допиту

    • Сьогодні, 03:45
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    Співробітницю прокуратури направили до лікарні, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму

    У Рівненській області учасник кримінального провадження побив жінку-прокурора під час допиту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

    Інцидент стався у вівторок, 31 січня, у приміщенні прокуратури Рівненської області.

    «Чоловік наніс один удар жінці в область грудної клітки, від чого остання впала, вдарившись головою, та втратила свідомість», - зазначається у повідомленні.

    Співробітницю прокуратури направили до лікарні, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

    «Після прибуття працівників поліції на місце події чоловік відмовився давати пояснення своїм діям, зіславшись на погане самопочуття, та повністю заперечив причетність до побиття жінки», - зазначають в прокуратурі.

    За фактом умисного заподіяння прокурору тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків відкрите кримінальне провадження. За вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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