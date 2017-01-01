На Рівненщині чоловік вбив власного брата за… пенсію матері

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Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років

У Рівненській обл. затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві власного молодшого брата. Про це повідомили в обласній поліції.

Про смерть 47-річного місцевого жителя правоохоронцям повідомили лікарі Млинівської районної лікарні. Пізніше було встановлено, що загиблий потрапив у лікарню добу тому без свідомості, однак зовнішніх ознак насильства не було. Згідно свідоцтва СМЕ, смерть чоловіка настала в результаті здавлення головного мозку та закритою внутрішньої черепної травми. Також було встановлено, що загиблий проживав зі своїм рідним 58-річним братом і паралізованою матір'ю. Місцеві жителі розповіли, що старший брат вів домашнє господарство і доглядав за матір'ю, а молодший зловживав алкоголем.

«Господар будинку не пручався і розповів поліцейським, що конфлікт між ним і молодшим братом виник ще 15 січня близько 12 годин. В той день листоноша принесла пенсію матері, з якої молодший хотів взяти частину коштів на алкоголь, на що брат не погодився. В ході сварки та бійки старший один раз ліктем вдарив молодшого в обличчя. Останній спочатку не скаржився на погане самопочуття, однак 19 січня рідний брат виявив його без свідомості на підлозі. Чоловік сам викликав «швидку» і помістив брата на лікування. Проте життя його врятувати так і не вдалося. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого в Млинівському відділенні поліції почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України», - повідомили в поліції.

Йому вже повідомлено про підозру, до суду підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. М'якість запобіжного заходу пояснюється тим, що йому належить доглядати за хворою матір'ю.

Обидва брата раніше в поле зору правоохоронців раніше не потрапляли. Згідно санкції статті зловмисник загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.