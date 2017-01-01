На Рівненщині копачі бурштину чинять опір поліції

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Видобуток бурштину на Рівненщині

На Рівненщині дві сотні копачів бурштину заблокували поліцейських

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом опору правоохоронцям з боку старателів бурштину на Рівненщині.

Як повідомляє поліція Рівненської області, під час відпрацювання Володимирецього району силами оперштабу у протидії незаконному видобутку бурштину, у лісовому масиві поблизу села Більська Воля понад дві сотні місцевих жителів заблокували рух службового транспорту та чинили опір правоохоронцям.

Старателі розібрали дерев’яний місток, чим перешкодили подальшому руху поліцейських.

«Агресивно налаштовані правопорушники вимагали від правоохоронців дозволити їм видобувати бурштин та не перешкоджати їхньому промислу. Шляхом переговорів поліцейські нейтралізували конфлікт», - йдеться в повідомленні.

Після розблокування дороги силами працівників поліції місток відновили. Під час конфлікту зброя та спецзасоби не застосовувалися, ніхто не постраждав.

За фактом опору працівникам поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.