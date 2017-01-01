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    На Рівненщині обвалився будинок: є загиблі (відео)

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    Руйнування будинку на Рівненщині
    Руйнування будинку на Рівненщині

    Під час проведення ремонтних робіт в будівлі, що не експлуатується, обвалилася одна із стін

    Сьогодні, 30травня, в с. Зозів Рівненського району по вул. Вишневій під час проведення ремонтних робіт з підсилення фундаменту будівлі, яка не експлуатується, внаслідок руйнування однієї із стін будівлі загинуло двоє чоловіків. Повідомлення про трагедію надійшло до Служби порятунку Рівненщини о 12:35.

    Як інформуєпрес-служба ДСНС, загиблі -  чоловік, 1970 р.н. та його син, 1993 р.н., жителі с. Обарів, Рівненського району.

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    На Рівненщині обвалився будинок: є загиблі (відео)
    На Рівненщині обвалився будинок: є загиблі (відео)
    На Рівненщині обвалився будинок: є загиблі (відео)

    «До місця надзвичайної події негайно направлено чергові відділення рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. По прибуттю рятувальники за допомогою шансового інструменту дістали двох загиблих чоловіків з півтораметрової глибини», - повідомляє прес-служба ДСНС.

    Наразі остаточну причину нещасного випадку з’ясовують правоохоронці.

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    ДСНС Рівненщина
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