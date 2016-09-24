На Рівненщині підлітки готували масове самогубство через «Синіх китів»
- Сьогодні, 10:55
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У Дубні, що на Рівненщині, працівники СБУ виявили цілу групу підлітків, яких було втягнуто у суїцидальну гру «Сині кити»
Спецслужбовці виявили підлітків у Дубні на Рівненщині, яких буто втягнуто у небезпечну гру. Про це розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська. За її словами, підлітки готували масове самогубство.
Зокрема, спецслужбовці врятували двох 19-річних дівчат, які були учасницями небезпечних груп. Силовики прийшли до гуртожитку одного з навчальних закладів. Там вони застали одну з дівчат із порізами на руці та своєрідними написами.
Ця дівчина розповіла й про свою одногрупницю, яка теж брала участь у грі. Того вечора дівчата мали виконати чергове небезпечне завдання. Тож правоохоронці зателефонували подрузі студентки та поспілкувалися з її батьками.
Серед вказівок адміністратора була вимога запросити в групу 50 друзів – цю умову дівчата виконали. Тож зараз поліція намагається встановити всіх цих осіб, щоб запобігти трагедії.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці виявили дівчинку, яка стала жертвою так званих груп смерті. Дівчина вже навіть написала передсмертну записку, однак правоохоронцям вдалось врятувати її.