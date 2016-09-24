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    На Рівненщині підлітки готували масове самогубство через «Синіх китів»

    • Сьогодні, 10:55
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    У Дубні, що на Рівненщині, працівники СБУ виявили цілу групу підлітків, яких було втягнуто у суїцидальну гру «Сині кити»

    Спецслужбовці виявили підлітків у Дубні на Рівненщині, яких буто втягнуто у небезпечну гру. Про це розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська. За її словами, підлітки готували масове самогубство.

    Зокрема, спецслужбовці врятували двох 19-річних дівчат, які були учасницями небезпечних груп. Силовики прийшли до гуртожитку одного з навчальних закладів. Там вони застали одну з дівчат із порізами на руці та своєрідними написами.

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    Ця дівчина розповіла й про свою одногрупницю, яка теж брала участь у грі. Того вечора дівчата мали виконати чергове небезпечне завдання. Тож правоохоронці зателефонували подрузі студентки та поспілкувалися з її батьками.

    Серед вказівок адміністратора була вимога запросити в групу 50 друзів – цю умову дівчата виконали. Тож зараз поліція намагається встановити всіх цих осіб, щоб запобігти трагедії.

    Нагадаємо, у Києві правоохоронці виявили дівчинку, яка стала жертвою так званих груп смерті. Дівчина вже навіть написала передсмертну записку, однак правоохоронцям вдалось врятувати її. 

    Джерело: zik.ua
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